Esporte Nadal vence 13º Roland Garros e iguala recorde de Federer em Slams Espanhol de 34 anos domina Novak Djokovic e chega a 20 troféus nesses torneios

A decisão de Roland Garros entre os dois primeiros colocados do ranking mundial, neste domingo (11), se transformou praticamente numa aula do vice-líder Rafael Nadal, 34, para o número 1 do mundo Novak Djokovic, 33. Com domínio absoluto do confronto, o espanhol conquistou seu 13º título de Roland Garros após bater o sérvio por 3 sets a 0 (6/0, 6/2 e 7/5), em 2 h...