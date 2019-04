Esporte Nadal supera Dimitrov, conquista a 70ª vitória em Montecarlo e vai às quartas Foi a 17ª vitória seguida de Nadal em Montecarlo, onde ele não perde desde quando foi eliminado pelo sérvio Novak Djokovic nas semifinais de 2015

Rafael Nadal joga à vontade no Masters 1000 de Montecarlo. O tenista espanhol aumentou sua supremacia no torneio monegasco ao derrotar nesta quinta-feira o búlgaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 0, com parciais de 4/6 e 1/6, conquistar a 70ª vitória na competição e avançar às quartas de finais. Foi a 17ª vitória seguida de Nadal em Montecarlo, onde ele não perde d...