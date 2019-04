Esporte Nadal sofre, mas bate argentino de virada em estreia e pegará Ferrer em Barcelona Atual campeão e cabeça de chave número 1 da competição realizada no seu país em quadras de saibro, Nadal abriu campanha direto na segunda rodada e assim avançou às oitavas de final

Quatro dias depois de ter sido eliminado pelo italiano Fabio Fognini nas semifinais do Masters 1000 de Montecarlo, Rafael Nadal sofreu muito para confirmar o seu favoritismo em sua estreia no Torneio de Barcelona. Em um confronto muito equilibrado com o argentino Leonardo Mayer, que durou 2h49min, o tenista espanhol precisou buscar uma virada para vencer por 2 sets a...