Esporte Nadal se vinga de Kyrgios, vence por 3 a 1 e avança em Wimbledon

Em um dos jogos mais aguardados pela segunda rodada de Wimbledon nesta quinta-feira, o espanhol Rafael Nadal mostrou sua força e se vingou do polêmico australiano Nick Kyrgios com a vitória por 3 sets a 1 - com parciais de 6/3, 3/6, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/3), após 3 horas. O atual número 2 do mundo havia perdido para o rival no único duelo anterior no Grand Slam em Londres, e...