Esporte Nadal já lidera ranking da temporada e Ashleigh Barty vira vice-líder Novak Djokovic segue na liderança da ATP com 12.715 pontos, contra 7.945 do espanhol. Na WTA, Naomi Osaka lidera por 136 pontos de vantagem sobre a australiana Ashleigh Barty

O Torneio de Roland Garros trouxe mudanças significativos nos rankings da ATP e da WTA, atualizados nesta segunda-feira (10). No masculino, o 12º título de Rafael Nadal mudou a lista da temporada, que define os classificados para o ATP Finals. E, no feminino, a campeã Ashleigh Barty subiu para o segundo posto do ranking, sua melhor da carreira até agora. Defende...