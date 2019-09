Esporte Nadal exalta peso de título após 'partida louca' e prevê futuro promissor a rival

Logo depois de conquistar o seu quarto título do US Open e alcançar a marca de 19 troféus de Grand Slam em sua carreira, Rafael Nadal estava tão exausto durante a cerimônia de premiação que exibiu até dificuldade em certo momento para concatenar as suas ideias. O cansaço não era para menos, pois ele precisou jogar 4h50min para derrotar o russo Daniil Medvedev por 3 s...