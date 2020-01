Esporte Nadal e Djokovic despacham rivais e Espanha e Sérvia vencem na estreia da ATP Cup A ATP Cup é a primeira competição no calendário em 2020. O torneio tem apoio maciço dos tenistas e oferece premiação, com distribuição total, de US$ 15 milhões (cerca de R$ 61 milhões)

Liderados por seus principais astros Rafael Nadal e Novak Djokovic, Espanha e Sérvia estrearam com vitória neste sábado no segundo dia da ATP Cup, torneio entre nações disputado em quadras australianas que marca o início da temporada 2020 do tênis. Número 1 do mundo, Rafael Nadal superou o principal tenista da Geórgia Nikoloz Basilashvili por 2 sets a 0, parciais...