Esporte Nadal desperdiça 5 match points, mas bate revelação canadense na estreia em Madri Espanhol venceu Felix Auger-Aliassime por 2 sets a 0, com duplo 6/3

Depois de chegar a desperdiçar cinco match points, o espanhol Rafael Nadal garantiu a sua estreia com vitória no Masters 1000 de Madri, nesta quarta-feira (8), ao bater a revelação canadense Felix Auger-Aliassime por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Segundo cabeça de chave do importante torneio realizado em quadras de saibro na capital espanhola, o atual vice-líder do ranking ...