Nadal despacha Londero e continua sua busca pelo 12º título em Roland Garros

Rafael Nadal não teve problemas para garantir uma vaga nas quartas de final de Roland Garros, neste domingo (2), ao derrotar o argentino Juan Ignacio Londero, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/3. Com o triunfo, o espanhol seguiu a sua rota em busca de um histórico 12º título no Grand Slam francês, competição realizada em quadras de saibro. Número 2 do rankin...