Esporte Nadal bate surpresa alemã, vai à semifinal e segue rota por 12ª taça em Barcelona Espanhol venceu o rival por 2 sets a 0 e aguarda o ganhador do duelo entre o austríaco Dominic Thiem e o argentino Guido Pella

Onze vezes campeão do Torneio de Barcelona, Rafael Nadal voltou a confirmar favoritismo ao vencer o alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0, com duplo 7/5, nesta sexta-feira (26), e garantir vaga nas semifinais desta edição do ATP 500 realizado em quadras de saibro na Espanha. O grande ídolo da torcida da casa desta vez despachou um tenista que ocupa a 51ª posiç...