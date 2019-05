Esporte Nadal bate norte-americano e avança às quartas em Madri; Soares cai nas duplas Com o triunfo, o tenista espanhol se credenciou para encarar na próxima fase o suíço Stan Wawrinka, que horas mais cedo derrotou o japonês Kei Nishikori

Em busca do seu sexto título do Masters 1000 de Madri e atrás do seu primeiro troféu nesta temporada, Rafael Nadal deu novo passo rumo a este objetivo ao vencer o norte-americano Frances Tiafoe por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, nesta quinta-feira, e garantir vaga nas quartas de final do importante torneio realizado em quadras de saibro na capital espanhola. ...