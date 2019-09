Esporte Nadal bate Medvedev em 5 sets, fatura tetra do US Open e conquista 19º Grand Slam

Campeão do US Open em 2010, 2013 e 2017, Rafael Nadal precisou chegar ao seu limite físico, mas conquistou neste domingo o tetracampeonato do Grand Slam norte-americano ao vencer o russo Daniil Medvedev por 3 sets a 2, com parciais de 7/5, 6/3, 5/7, 4/6 e 6/4, na grande final do evento em Nova York. Com o triunfo garantido após 4h50min de uma épica e equilibrada batalha, o...