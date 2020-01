Esporte Nadal bate argentino e vai à 3ª rodada na Austrália; Soares vence na estreia

Ainda sem exibir o seu melhor tênis neste Aberto da Austrália, Rafael Nadal venceu bem nesta quinta-feira e avançou à terceira rodada. Atual número 1 do mundo, o tenista espanhol derrotou o argentino Federico Delbonis por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/4) e 6/1, em 2h30min. Nadal fez boa exibição nesta quinta, principalmente no serviço, mas enfrentou maior dific...