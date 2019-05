Esporte Nadal arrasa Verdasco e encara Tsitsipas na semifinal em Roma A vitória garantiu o número dois do mundo na semifinal da competição italiana, disputada no saibro. Seu próximo adversário será o grego Stefanos Tsitsipas

O espanhol Rafael Nadal voltou a fazer grande exibição no Masters 1000 de Roma. Nesta sexta-feira (17), após uma dura rodada dupla na quinta, ele não se mostrou abalado fisicamente e atropelou o compatriota Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em 1h38min. A vitória garantiu o número dois do mundo na semifinal da competição italiana, disputada n...