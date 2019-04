Esporte Nadal arrasa compatriota na estreia em Montercalo e encara Dimitrov nas oitavas No duelo de espanhóis, Nadal venceu por duplo de 6x1, em apenas 76 minutos

Onze vezes campeão do Masters 1000 de Montecarlo, Rafael Nadal iniciou com autoridade a campanha em busca do seu 12º título do importante torneio monegasco realizado em quadras de saibro. Em apenas 76 minutos, o tenista espanhol arrasou o seu compatriota Roberto Bautista Agut por duplo 6/1, nesta quarta-feira, e garantiu vaga nas oitavas de final da competição. Segundo...