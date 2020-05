Esporte Na volta do Alemão, Borussia Dortmund atropela o Schalke 04 A goleada de 4 a 0, sobre o maior rival mantém o time aurinegro na vice-liderança, com 54 pontos, agora a um do líder Bayern de Munique, que entra em campo neste domingo (17)

No retorno do Campeonato Alemão, primeira grande liga europeia a ser reiniciada em meio à pandemia do novo coronavírus, o Borussia Dortmund atropelou o Schalke 04 neste sábado (16) ao vencer o clássico por 4 a 0, em casa, no Signal Iduna Park. Válido pela 26ª rodada, o duelo, assim como todos os outros jogos, foi disputado sem torcida. O torneio esteve paralisado por d...