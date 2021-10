Esporte Na volta da torcida, Atlético-GO perde para o Furacão No reencontro com os torcedores, Dragão completa 10º jogo sem vitória com mandante

O Atlético-GO preparou com capricho o retorno do público ao Estádio Antonio Accioly, na noite desta quarta-feira (6), em jogo marcante por estar rompendo um bom espaço de tempo sem ter a torcida ao lado. Mas faltou combinar com o Athletico-PR, semifinalista da Copa do Brasil e finalista da Copa Sul-Americana, que foi impiedoso e venceu por 2 a 0, gols de Marcinho e d...