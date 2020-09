Esporte Na volta à Libertadores, Inter deve ter Hernández no ataque e Johnny no meio

No retorno do Inter à Libertadores, o técnico Eduardo Coudet tem problemas para montar o time principal. De olho no jogo desta quarta-feira (16), contra o América de Cali, no Beira-Rio, o comandante argentino não conta com 10 jogadores, entre lesionados e suspensos. Três deles são titulares atualmente: Cuesta, Moisés e Edenilson. Os demais poderiam ser alternativas em cam...