Na vice-liderança da Série B, Atlético adota cautela para receber o líder

Na sexta-feira (13), o Atlético disputa o segundo jogo da série decisiva que tem no início do returno da Série B do Brasileiro. Após vencer o Coritiba (2 a 1), fora, o Dragão receberá o líder da competição, o Bragantino, no Estádio Antônio Accioly, às 21h30. Após a 21ª rodada, os dois clubes estão separados por quatro pontos - 41 a 37. Se conseguir vencer a equipe de ...