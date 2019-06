Esporte Na vice-lanterna da Série B, Guarani demite Vinícius Eutrópio

Vinícius Eutrópio não é mais técnico do Guarani. Com apenas uma vitória em oito jogos à frente da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, ele teve dificuldades para acertar o time e sofreu um desgaste muito grande, sendo alvo de grande insatisfação da torcida. Nesse contexto, a anúncio oficial da saída dele foi feito nesta quarta-feira. A derrota por 1 a 0 pa...