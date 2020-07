Esporte Na véspera da final, Bruno Henrique torce pela permanência de Jorge Jesus no Fla 'A gente torce e espera que ele fique conosco bastante tempo de contrato que tiver', disse o atacante Bruno Henrique sobre a possibilidade de Jorge Jesus ir ao Benfica

Na véspera de poder conquistar mais dois troféus, o da Taça Rio e o do Campeonato Carioca de forma antecipada, caso vença o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, o assunto no Flamengo é a permanência ou não do técnico Jorge Jesus. Este foi o tema principal na entrevista coletiva, desta terça-feira, do atacante Bruno Henrique. "O Mister não comento...