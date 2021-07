Esporte Na transição, João Paulo ainda não tem data de volta ao Atlético-GO Meia atleticano se recupera de lesões musculares e desfalcou o Dragão nas últimas partidas

O meia João Paulo, de 31 anos, não atua pelo Atlético-GO desde o dia 23 de junho, quando se machucou no jogo em que o Dragão venceu o Fluminense por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly. Naquela noite, o jogador foi substituído aos 40 minutos do primeiro tempo.Há mais de um mês (37 dias) sem poder atuar, o meia atleticano segue em processo de transição, mas sem previsão de ...