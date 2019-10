Esporte Na torcida, maior parte dos vilanovenses é otimista por permanência

O último clássico do ano no futebol goiano foi o 10º dérbi goianiense com torcida única em 2019. O público do Vila Nova foi de 3.530 pagantes, o terceiro maior do clube na Série B como mandante, e se mostrou otimista com a permanência na Série B do Brasileiro. Com o público desta sexta-feira (11), a média dos clássicos com torcida única em 2019 em Goiânia foi de 5.423 pa...