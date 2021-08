Esporte Na terra do anime, lutadora goiana se inspira em Naruto antes de estreia: 'Hokage Laís' Laís Nunes estreia no torneio olímpico de wrestling na noite desta segunda-feira (2), horário de Brasília

Laís Nunes quer se tornar a "Hokage Laís". A referência ao anime Naruto é precisa em uma publicação em uma rede social da lutadora goiana de 28 anos, que estreia nesta segunda-feira (2) nas Olimpíadas de Tóquio - manhã de terça-feira no horário local - contra Taybe Mustafa Yusein, da Bulgária. Com um texto e duas fotos publicadas, ela passa uma mensagem de persistência no ...