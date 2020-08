Esporte Na temporada, setor ofensivo do Vila Nova segue em baixa

Não é uma novidade que, nos últimos anos, o ataque do Vila Nova é criticado pelo baixo número de gols. Mesmo com três gols anotados, em três partidas na Série C, a média colorada no ano é a pior entre os 60 clubes das três primeiras divisões do Campeonato Brasileiro que estão em disputa.Contabilizando jogos de toda a temporada, o Tigre possui média de 0,67 gols por jogo...