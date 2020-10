Esporte Na Sul-Americana, São Paulo tenta encerrar sina contra argentinos A equipe do técnico Fernando Diniz estreia na competição, que dará aos tricolores uma nova chance de encerrar o jejum de oito anos sem títulos

A goleada de 5 a 1 sobre o Binacional (PER), na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, não diminuiu a frustração do São Paulo pela eliminação precoce no torneio, mas pelo menos garantiu ao clube um prêmio de consolação: a vaga na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (28), contra o Lanús (ARG), às 19h15 (Conmebol TV) , na região metropolitana de Bue...