Esporte Na sua volta ao Inglês, Liverpool corre riscos e só empata com o Everton Situação do líder é muito confortável, com 83 pontos e uma vantagem de 23 para o 2º colocado Manchester City

Muito próximo de voltar a conquistar o título do Campeonato Inglês, o Liverpool esteve longe de brilhar no seu primeiro compromisso na competição na retomada após a paralisação em função do coronavírus. No vazio Goodison Park, empatou por 0 a 0 com o Everton, numa partida em que escapou de ser batido. A igualdade e a atuação ruim podem ter sido frustrantes, mas a ...