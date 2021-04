Depois de passar uma temporada na Copa Truck, o piloto goiano Raphael Teixeira voltará a correr na Stock Light, considerada acesso à Stock Car. O competidor é o único representante do Estado nas duas categorias e retorna à disputa do campeonato em que ele participou de etapas em 2019.

A Stock Light mantém o formato habitual de disputa, com classificação e primeira prova com 30 minutos, no sábado (24), e a segunda corrida, também de meia hora, no domingo (25), com inversão de posições para compor o grid. O campeão da temporada irá receber prêmio de R$ 1,2 milhão.

Raphael Teixeira volta à Stock Light em sua cidade natal, onde correu por caminhões e carros em diversas categorias. A diferença agora é que o piloto não terá apoio do público, já que, por causa da pandemia do novo coronavírus, as corridas terão portões fechados aos torcedores. “É uma pena não ter público presente no autódromo, mas sei que vou contar com a energia positiva e vibrações. Isso me motiva muito”, comentou o piloto da equipe Motortech Motorsports.

Para ele, existe vantagem de correr em casa, mas apenas mental. “A vantagem é apenas pelo fator psicológico, por tudo que representa correr em Goiânia pra mim. Em relação ao traçado, não existe vantagem. Todos conhecem bem a pista e vão ser corridas bem disputadas”, analisou Raphael Teixeira, que tem o objetivo de terminar a Stock Light entre os cinco melhores na classificação final.