Esporte Na silêncio do Olímpico, Atlético-GO quer ampliar marcas Atlético recebe Grêmio Anápolis, sem público, no Olímpico. Time poupa titulares e prioriza Copa do Brasil

Classificado às quartas de final e líder do Estadual, candidato à vaga à próxima fase da Copa do Brasil, o Atlético espera fazer valer mando de campo na tarde deste sábado (14), às 16 horas, no Estádio Olímpico, diante do Grêmio Anápolis, em jogo com situação atípica - os portões estão fechados ao público, não por punição ao clube mandante, mas por determinação da Secretaria d...