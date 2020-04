Esporte Na Serrinha, torcida do Goiás canta hino do clube para celebrar aniversário de 77 anos Ação ocorreu em frente a uma das entradas do Estádio Hailé Pinheiro. Torcedores cantaram o hino do time esmeraldino, a partir das 19h43, em referência ao ano da fundação da equipe

Parte da torcida do Goiás atendeu o pedido do departamento de marketing do clube e cantou o hino alviverde para celebrar o aniversário de 77 anos da agremiação. A cantoria esmeraldina começou pontualmente às 19h43, o horário faz referência ao ano da fundação do clube: 1943. Alguns torcedores se concentraram em frente a uma das entradas do Estádio Hailé Pinheiro....