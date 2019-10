Esporte Na Serrinha, torcida dá incentivo duplo ao Chile Torcedores vão à Serrinha para torcer pela seleção e demonstrar apoio aos protestos por melhorias no país

Futebol e política podem se misturar e a Serrinha foi palco de uma mensagem transmitida com a intenção de atravessar fronteiras. “Fuerza Chile” foram as palavras escolhidas por Sergio Cuevas, de 60 anos, para levar apoio para jogadores da seleção chilena sub-17, que estreou com derrota por 2 a 0 para a França, ontem, na Copa do Mundo da categoria, mas também para for...