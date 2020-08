Esporte Na Serrinha, Goiás perde para o Cuiabá antes do Brasileirão Com gols de Auremir e Jenison, Dourado bateu o time esmeraldino. Alviverde não teve boa atuação e apresentou falhas

O Goiás foi derrotado pelo Cuiabá, por 2 a 0, neste sábado (1º), na Serrinha, no último amistoso da equipe esmeraldina antes do início do Brasileirão. Com gols de Auremir e Jenison, o Dourado bateu o time alviverde com facilidade. A equipe comandada por Ney Franco não teve boa atuação, apresentou falhas defensivas e errou passes com facilidade, o que irritou o treinador a...