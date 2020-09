Esporte Na Serrinha, Goiás perde para o Corinthians com gol nos acréscimos Danilo Avelar marcou o gol da vitória alvinegra, aos 46 minutos do 2º tempo. Equipe esmeraldina pode terminar rodada na lanterna da Série A

O primeiro jogo do Goiás, na Série A, sob comando de Thiago Larghi foi marcado por mudança positiva no comportamento da equipe esmeraldina, mas não o suficiente para vencer o Corinthians, que marcou o gol da vitória de 2 a 1, na Serrinha, aos 46 minutos do 2º tempo. Fábio Sanches (contra) e Danilo Avelar fizeram para a equipe alvinegra, Vinicius Lopes descontou par...