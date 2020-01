Esporte Na Serrinha, Aparecidense vence e deixa Goiânia em crise Camaleão ganha a primeira no Campeonato Goiano e Galo segue sem ganhar no Estadual

A Aparecidense respira no Campeonato Goiano. Por outro lado, o Goiânia segue em crise. Na noite desta quarta-feira (29), na Serrinha, Camaleão e Galo se enfrentaram pela 3ª rodada do Goianão e o time de Aparecida de Goiânia levou a melhor. No apagar das luzes, com gol de Alex Henrique, nos acréscimos do segundo tempo, a equipe comandada por Romerito (fez sua estreia com...