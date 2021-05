Esporte Na semi, Atlético-GO e Grêmio Anápolis adotam tom de respeito Atlético-GO pega Grêmio Anápolis, um dos dois times que fizeram o Dragão perder pontos na campanha. Tempo de descanso será diferente

Protagonistas do Grupo A na fase de classificação, Atlético-GO e Grêmio Anápolis se encaram na semifinal em tom de respeito. O Dragão foi o último time a confirmar sua presença na fase semifinal ao empatar o clássico com o Goiás, por 0 a 0, neste domingo (2), no Estádio Antônio Accioly. A diretoria rubro-negra elogia o adversário e sabe que terá jogos complicados par...