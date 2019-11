Esporte Na seleção, Wesley brinca sobre ter pernas de tamanhos distintos e cita Garrincha Formado como jogador pelo Itabuna, Wesley tem 1,92m de estatura e saiu do Brasil para jogar na Europa com apenas 16 anos

Convocado no último domingo por Tite como solução de emergência para o lugar do lesionado David Neres, do Ajax, o atacante Wesley, do Aston Villa, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira após o treino realizado pela seleção brasileira, em Abu Dabi, onde o time nacional trabalhou visando o amistoso contra a Argentina de Lionel Messi, na sexta, às 14h (de Brasília), e...