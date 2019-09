Esporte Na seleção, Bruno Henrique festeja 'momento único' e lembra de lesão no olho

Um dos melhores jogadores do futebol nacional na atualidade, o atacante Bruno Henrique é um dos destaques da seleção brasileira que fará amistosos nos Estados Unidos, contra Colômbia (sexta-feira) e Peru (dia 10). Em entrevista coletiva em Miami, nesta segunda, o jogador do Flamengo lembrou do momento mais difícil da carreira, quando correu o risco de perder a visão d...