Esporte Na seca de vitórias, Palmeiras vive crise antes de duelo com Goiás Sem ganhar há cinco jogos, clube paulista demitiu o diretor Alexandre Mattos e o técnico Mano Menezes. Interino dirige o time contra os goianos

O próximo adversário do Goiás no Campeonato Brasileiro vive momento conturbado. Apesar de já estar classificado para a próxima Libertadores e ocupar o terceiro lugar na tabela da Série A, o Palmeiras sofre com críticas e pressão da torcida. Já são cinco partidas sem vencer no torneio, sendo três derrotas consecutivas, que resultaram nas demissões do técnico Mano M...