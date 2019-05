Esporte Na Série D, Aparecidense estreia com derrota e Xata vence União Camaleão foi derrotado pelo Itabaiana, fora de casa, enquanto a Anapolina bateu o União Rondonópolis no Mato Grosso

Fora de casa, a Anapolina superou problemas para estrear com vitória, por 2 a 1, sobre o União, em Rondonópolis (MT), nesta segunda-feira (6). Com o resultado, a Xata está empatada com a Patrocinense na liderança do Grupo A 11 da Série D do Campeonato Brasileiro. A Xata abriu o placar, com Alysson, de pênalti, aos 45 minutos do primeiro tempo. No minuto seguinte...