Esporte Na Série D, Aparecidense e Goianésia têm desafios fora de casa Camaleão defende a ponta do Grupo A5 da competição. Azulão busca a vice-liderança

Líder do Grupo 5 da Série D do Campeonato Brasileiro, a Aparecidense defende seu posto em confronto direto com o vice-líder da chave, o Real Noroeste, em duelo marcado para as 15 horas deste domingo (25), no Estádio José Olímpio da Rocha, na cidade de Águia Branca, no interior do Espírito Santo. O Camaleão só perde a 1ª colocação se for goleado por quatro gols de diferen...