Esporte Na Série C, Vila Nova estreia com histórico de acessos e títulos na memória Após queda em 2019, Vila Nova inicia, neste sábado (8), competição que tem mudança na fórmula de disputa

O último título do Vila Nova foi há cinco anos, em 2015, justamente na Série C, que volta a disputar neste sábado (8), na estreia contra o Manaus, fora de casa, às 19 horas (de Brasília). O clube retorna à 3ª Divisão nacional após desempenho ruim na Série B passada. O histórico de time forte na Série C é uma das credenciais vilanovenses. O Tigre é dono de dois títulos nacio...