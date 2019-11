Esporte Na Série C, Vila Nova deve cair no Grupo A com times do Norte e Nordeste Caso a CBF não altere o regulamento utilizado desde 2012 na competição, os grupos da Série C serão definidos por regiões. Outra chave deve ter equipes do Sul e Sudeste

Os rebaixamentos de Vila Nova, São Bento, Criciúma e Londrina, após o empate sem gols entre CRB e Figueirense, definiram os chaveamentos da Série C 2020. No dia 3 de outubro, a CBF divulgou o calendário da próxima temporada e adiantou que a competição não deve sofrer alterações no regulamento. Caso isso não seja alterado, a equipe goiana jogará a Série C contra eq...