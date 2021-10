Esporte Na Série B, Goiás tem segredos da reta final no passado União do elenco e pontuação alta são fatores importantes para trecho decisivo pelo acesso

O Goiás vive fase de instabilidade na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro e tem dois exemplos no passado de como se comportar na fase decisiva da competição para conquistar a meta traçada: repetir 2012 ou 2018. O time esmeraldino tem como objetivo central na temporada o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe passou 19 rodadas dentro da faixa ...