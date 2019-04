Esporte Na Série B, Dragão põe em campo principal projeto do ano Com planos de ser mais forte no cenário nacional, Atlético estreia na Série B, nesta sexta-feira (26), diante do São Bento

O Atlético inicia nesta sexta-feira (26), em Sorocaba (SP), contra o São Bento, o principal projeto do clube para esta temporada - o acesso à elite nacional. O Dragão ambiciona crescer no cenário nacional e entende que precisa estar nos principais torneios, em nível nacional, como Copa do Brasil e Série A, em mais temporadas. A Série B é vista como desafio e, ainda, a por...