Esporte Na Série A, Goiás reencontra Flamengo sem olhar para o passado Alviverde recebe rival que iniciou seu calvário com uma goleada por 6 a 1 no 1º turno. Desafio é grande, já que rubro-negro é líder do Brasileiro. Esmeraldinos querem surpreender

Por causa do turbilhão que passou nos 109 dias que se passaram desde que sofreu a goleada por 6 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, o Goiás volta a enfrentar o rival, agora líder do Campeonato Brasileiro, com o pensamento nos próximos 38 dias até o fim da Série A, período em que fará dez jogos e decidirá sua posição final na volta à elite. O jogo contra o melhor time d...