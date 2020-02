Esporte Na Série A, Goiás estreia contra o São Paulo; veja lista de jogos Clássicos contra o Atlético-GO serão disputados nas 5ª e 24 rodadas da competição. Alviverde abre competição jogando em casa, no primeiro final de semana de maio, na rodada dos dias 3 e 4

O Goiás vai enfrentar o São Paulo, em casa, na rodada de abertura do Brasileirão 2020. Na tarde desta quinta-feira (27), a CBF divulgou a tabela da competição nacional, que teve conselho técnico no Rio. O duelo será no primeiro final de semana de maio, entre os dias 3 e 4, com horário e local a serem definidos pela entidade. Neste ano, além do Goiás, o Atlético-...