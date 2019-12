Esporte Na Série A, Dragão quer aumentar estádio e arrecadação Prioridades do clube para planejar próxima temporada envolvem decisões dentro e fora de campo

O acesso do Atlético à Série A, confirmado no sábado (30), faz com que a direção do Dragão inicie ações para 2020 já no decorrer deste mês. A principal delas, além do planejamento da montagem do elenco, é sobre o Estádio Antônio Accioly. A expectativa rubra-negra é de que as obras para ampliação da praça esportiva comecem em 15 dias. Para receber jogos da elite nacional, o...