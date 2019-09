O Goiás vai ter pela frente, no Brasileiro, dois adversários que vão oferecer desafios diferentes pelo recorte do momento nesta reta final de 1º turno. No sábado (7), o alviverde recebe o Palmeiras, no Estádio Serra Dourada, às 21 horas. No domingo (15), visita o Grêmio, em Porto Alegre, às 16 horas. Contra elencos milionários, fortes e mais entrosados e recheados de estrelas, Ney Franco terá de preparar a equipe para estilos de jogos diferentes e tentar surpreender.

O Palmeiras chega pressionado. De favorito a títulos à decepção na temporada, o time paulista, que nesta segunda-feira (2) à noite anunciou demissão do técnico Felipão, terá todas as atenções voltadas ao Brasileirão. Após ser eliminado nas quartas da Libertadores, pelo Grêmio, e de levar goleada do Flamengo no domingo (1º), por 3 a 0, ficando a seis pontos do topo da tabela, o clube paulista enxerga jogo com o Goiás como decisão. Precisa ganhá-lo, já que não vence há sete rodadas.

O time esmeraldino tinha, como planejamento, somar pelo menos sete pontos nos últimos quatro jogos do 1º turno - contra Internacional, Fortaleza, Palmeiras e Grêmio. O objetivo ainda pode ser alcançado mas, para isso, o Goiás não pode perder nos dois próximos confrontos. Dentro desse recorte, vencer o Palmeiras, pelo momento e por jogar em casa, pode ser mais provável do que arrancar três pontos diante do Grêmio, fora.

Para isso, o técnico Ney Franco reconhece que o time precisa ser mais efetivo na hora das finalizações. “Vamos fazer uma semana forte de trabalho para que a gente possa fazer um jogo do nível que a gente fez diante do Fortaleza, mas com a competência para fazer os gols no Palmeiras”, salientou o técnico. Segundo dados do Footstats, o Goiás precisa, em média, de 12 chutes para fazer um gol na Série A.

Segundo o comentarista dos canais SporTV, Sérgio Xavier, com a demissão de Felipão, fica difícil imaginar como o Palmeiras vai se comportar em campo e o time que será titular, mas ele acredita que não vá fugir muito do que vinha sendo. “O mais seguro é tentar imaginar o Palmeiras meio parecido com o que estava jogando. Inventar muito, em uma semana, dificilmente vai acontecer. O que mais incomodava o Palmeiras era dar a bola para eles (adversários) e também a defesa”, analisou. Após a pausa à Copa América, o Palmeiras sofreu 16 gols em 13 jogos.

O Grêmio vive situação diferente. Na semifinal da Libertadores e da Copa do Brasil, a equipe gaúcha divide o foco e poderá receber o Goiás com time misto, caso chegue à final da Copa do Brasil - os jogos estão marcados para os dias 11 e 18 de setembro. No Brasileiro, a posição do tricolor gaúcho é a 11ª, com um ponto a mais que o Goiás. Seja qual for o rival, o estilo de jogo não muda. “Contra o Grêmio, o Goiás terá de diminuir espaços e evitar que a equipe trabalhe tão bem a bola para chegar ao ataque”, pontuou Mário Marra, comentarista do canal ESPN.