Esporte Na reta final da Série C, Vila Nova quer nova série invicta Após vencer lanterna, Tigre fica mais próximo da classificação para a 2ª fase

Ainda com a necessidade de pelo menos mais um ponto para confirmar classificação à 2ª fase, o Vila Nova quer aproveitar a retomada da confiança após vitória, de virada, sobre o lanterna Imperatriz, para tentar iniciar nova sequência invicta e de atuações consistentes.A ideia do técnico Bolívar é utilizar o segundo tempo do triunfo por 3 a 1 no Maranhão como exemplo...