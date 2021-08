Esporte Na reestreia de Hemerson Maria, Vila Nova perde para o Londrina Após cobrança de escanteio de Celsinho, ex-meia do Tigre, Matheus Bianqui marcou o gol da vitória do Tubarão, aos 40 minutos do 2º tempo

O Vila Nova foi derrotado pelo Londrina, por 1 a 0, neste domingo (15), no encontro entre os times de piores ataques da Série B. O duelo foi válido pela 18ª rodada da competição e foi disputado no estádio do Café - Matheus Bianqui, aos 40 minutos do 2º tempo, fez o único gol da equipe paranaense. Com o resultado, o Vila Nova permanece com 18 pontos, mas cai para a ...